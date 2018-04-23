Полицейский с Рублевки 3 сезон 6 серия: друзья Измайлова попадут в беду

На ТНТ продолжается показ комедийного сериала о ментах из элитного отдела на Барвихе.

Что было в 5 серии Полицейский с Рублевки:

Полицейские расследуют серьезное дело. Гриша, Алиса и Мухич отправились на место преступления. В первую очередь, под подозрение попадает обслуживающий персонал. Следствию приходится рассмотреть версию с мошенничеством для страхового агентства. Отношения Мухича и его новой девушки выходят на новый этап - толстяк решит остепениться. В любовном треугольнике Измайлов - Крис - Алёна возникнут сложности.

"Полицейский с Рублевки": что будет в 6 серии

Вера, Мухич, Ника, Кристина и Яковлев оказались в заложниках у преступников. Каждый ищет выход из сложившейся ситуации, Ника передает важные сведения Грише Измайлову. Тем временем Вера, девушка Мухича, пытается соблазнить одного из бандитов. Кристина притворяется беременной, объявив всем, что отец ребенка – Мухич. Яковлев. как всегда, тонет в алкоголе. В это время Гриша начинает операцию по освобождению заложников…

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Софья Каштанова, Татьяна Бабенкова, Александра Бортич, Роман Попов, Сергей Бурунов,Павел Чукреев, Юрий Брешин, Сергей Штатнов, Ростислав Гулбис, Светлана Нехороших, Анастасия Стежко, Сергей Крапива, Анна Котова-Дерябина, Василий Шемякинский.

Фото и видео: ВКонтакте.