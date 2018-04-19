"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 5 серия: Мухича ждут приключения

ТНТ продолжает показ комедийного сериала о Грише Измайлове, служащем в элитном отделении на Барвихе.

Что было в 4 серии:

Гриша заступает на должность. У него появляется новая подчиненная – Алиса Рыбкина. Она ведет себя так, что Грише становится не по себе. Кристина оказывается в непростой ситуации - приезжает ее мама, которая думает, что ее дочь замужем за полицейским. Девушка не хочет расстраивать маму и просит Мухича сыграть роль ее мужа…

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 5 серия:

Полицейские расследуют крупное ограбление. Гриша, Алиса и Мухич отправились на место преступления, чтобы опросить пострадавших и составить план действий. В первую очередь, под подозрение попадает обслуживающий персонал. Однако следствию приходится рассмотреть версию с мошенничеством для страхового агентства. Отношения Мухича и его новой девушки выходят на новый этап. Возможно, толстяк решит остепениться. В любовном треугольнике Измайлов - Крис - Алёна опять всё сложно…

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Татьяна Бабенкова, Александра Бортич, Роман Попов, Сергей Бурунов,Павел Чукреев, Сергей Штатнов, Софья Каштанова, Ростислав Гулбис, Светлана Нехороших, Анастасия Стежко, Сергей Крапива, Анна Котова-Дерябина, Василий Шемякинский, Юрий Брешин.

Фото и видео: ВКонтакте.