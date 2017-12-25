"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 2 серия: Измайлов ищет приведение, а Яковлев завел любовницу

На ТНТ продолжается показ комедийного сериала о буднях полиции на Барвихе.

Что было в первой серии

Отдел полиции возвращается в родное здание на Барвиху. Гриша Измайлов стал начальником отдела вместо Яковлева. Бывший босс ошарашен таким положением дел. После ссылки в Бескудниково опера снова переезжают на Барвиху. В первой серии Мухич и Гудкова получат от Гриши Измайлова задание: отыскать дорогую иномарку. С этим поручением каждый пытается справиться в одиночку и как можно скорее. Ведь от этого зависит, кого же из них Измайлов всё-таки назначит на должность руководителя следственного отдела! В это время Алена подружилась с новой девушкой Мухича – учительницей Верой. Вместе они понимают, что в их личной жизни у них одинаковые проблемы…

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 2 серия: что будет

В отделение полиции на Барвихе обращается некий риэлтор. Мужчина считает, что в роскошном особняке обитает призрак бывшего владельца, Ромки Ярда. Тот вскрыл себе вены прямо в ванной. Мухич и Гриша берутся расследовать это загадочное дело. Они решают переночевать в особняке, чтобы встретиться с привидением лицом к лицу. В это время Яковлев прямо на рабочем месте развлекается с новой любовницей - Любочкой. Даму сердца он нашел на службе. Гриша просит подчиненного угомониться, но Яковлев непоколебим: он мстит Измайлову за потерянную должность.

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Роман Попов, Анастасия Стежко, Юрий Брешин, Сергей Штатнов, Павел Чукреев, Анна Котова-Дерябина, Светлана Суханова, Ростислав Гулбис, Светлана Нехороших, Сергей Крапива, Василий Шемякинский.

Фото и видео: Кино-театр. ру, ВКонтакте.