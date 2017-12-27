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Полицейский с Камчатки пойдет под суд в Ленобласти за магазинную кражу
Сегодня, 11:01
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lesjasap
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Полицейский с Камчатки пойдет под суд в Ленобласти за магазинную кражу

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В Ленобласти осудят полицейского, совершившего кражу в Торговом центре.

Во Всеволожском районе охранник торгового центра неожиданно задержал полицейского с Камчатки. Выяснилось, что слуга закона обворовал магазин. По данному преступлению возбуждено уголовное дело по факту кражи.
 
В злодеянии обвиняется 39-летний приезжий. По информации следствия, в апреле 2017 года сотрудник правоохранительных органов тайно вынес из магазина товар стоимостью 8 тысяч рублей. На выходе из помещения его остановил представитель охранной фирмы. 
 
Отметим, что в настоящее время собрана доказательная база. В скором времени дело направят на рассмотрение в суд Ленобласти. 
Теги: всеволожский район , камчатка , кража , ленобласть , магазин , ограбление , полиция
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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