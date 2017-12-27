Полицейский с Камчатки пойдет под суд в Ленобласти за магазинную кражу

В Ленобласти осудят полицейского, совершившего кражу в Торговом центре.

Во Всеволожском районе охранник торгового центра неожиданно задержал полицейского с Камчатки. Выяснилось, что слуга закона обворовал магазин. По данному преступлению возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В злодеянии обвиняется 39-летний приезжий. По информации следствия, в апреле 2017 года сотрудник правоохранительных органов тайно вынес из магазина товар стоимостью 8 тысяч рублей. На выходе из помещения его остановил представитель охранной фирмы.

Отметим, что в настоящее время собрана доказательная база. В скором времени дело направят на рассмотрение в суд Ленобласти.