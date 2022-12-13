Полицейские задержали злоумышленников, похитивших снегоход на территории научно-опытной станции

Воришки успели продать машину.

Полицейские задержали злоумышленников, которые украли снегоход марки "Ямаха Викинг 540" с территории научно-опытной станции. Инцидент произошел на Ботанической улице, 21, в Приозерском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленники угнали снегоход еще в ноябре 2022 года. Владелец машины обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

Накануне, 10 февраля, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух мужчин. Известно, что у одного из подозреваемых есть судимость.

В результате обыска у них нашли телефон, в котором были фотографии снегохода. Выяснилось, что злоумышленники продали машину.

Приняты меры к розыску похищенного. Злоумышленники задержаны в порядке ст.91 УПК РФ.

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Фото: Pxhere