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Полицейские задержали злоумышленника, избившего прохожего на Казанской
Сегодня, 12:43
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Полицейские задержали злоумышленника, избившего прохожего на Казанской

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Пострадавший попал в больницу с травмами головы.

Стражи порядка задержали злоумышленника, который напал на 22-летнего петербуржца. Инцидент произошел 21 января на Казанской улице у дома № 7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавший попал в больницу с травмами головы. Он рассказал, что неизвестный избил его в темном переулке ранним утром.

Накануне, 29 января, полицейские поймали подозреваемого на проспекте Наставников у дома № 25, корпус 3. В отдел доставили 21-летнего петербуржца. На него завели уголовное дело. Молодому человеку грозит статья "Умышленное          причинение тяжкого вреда здоровью". 

Подробности случившегося уточняются. Выясняется причина поступка злоумышленника.

Ранее на Piter.tv писали, что в Ленобласти задержали налетчика на табачный магазин.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, избил петербуржца, казанская улица, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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