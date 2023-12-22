Полицейские задержали злоумышленника, избившего прохожего на Казанской

Пострадавший попал в больницу с травмами головы.

Стражи порядка задержали злоумышленника, который напал на 22-летнего петербуржца. Инцидент произошел 21 января на Казанской улице у дома № 7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший попал в больницу с травмами головы. Он рассказал, что неизвестный избил его в темном переулке ранним утром.

Накануне, 29 января, полицейские поймали подозреваемого на проспекте Наставников у дома № 25, корпус 3. В отдел доставили 21-летнего петербуржца. На него завели уголовное дело. Молодому человеку грозит статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подробности случившегося уточняются. Выясняется причина поступка злоумышленника.

Ранее на Piter.tv писали, что в Ленобласти задержали налетчика на табачный магазин.

Фото: Piter.tv