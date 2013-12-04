  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали выпившего стрелка на Тепловозной улице
Сегодня, 16:34
51
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали выпившего стрелка на Тепловозной улице

0 0

Хулигану предъявили административный протокол. Теперь его ждут разбирательства.

В Невском районе в ночь на 2 октября выпивший житель Петербурга открыл огонь. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

У дома № 31 по Тепловозной улице жители услышали выстрелы. Стражи порядка нашли "по горячим следам" буйного гражданина. Его задержали и доставили в отдел полиции. Хулиганом оказался 34-летний петербуржец. Теперь мужчину ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на 2-м Муринском проспекте водитель "Фольксвагена" угрожал пистолетом женщине с коляской и прохожим.

Фото: Pexels

Теги: выпивший мужчина, оружие, стрелок невский район, стрелял пьяный, тепловозная улица, хулиган
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии