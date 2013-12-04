Полицейские задержали выпившего стрелка на Тепловозной улице

Хулигану предъявили административный протокол. Теперь его ждут разбирательства.

В Невском районе в ночь на 2 октября выпивший житель Петербурга открыл огонь. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

У дома № 31 по Тепловозной улице жители услышали выстрелы. Стражи порядка нашли "по горячим следам" буйного гражданина. Его задержали и доставили в отдел полиции. Хулиганом оказался 34-летний петербуржец. Теперь мужчину ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на 2-м Муринском проспекте водитель "Фольксвагена" угрожал пистолетом женщине с коляской и прохожим.

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