Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жительницы Калининграда, пропавшей более 9 лет назад

В МВД полагают, что с девушкой расправился ее сожитель ради жилплощади.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве жительницы города Калининграда,которая пропала более девяти лет назад. Соответствующее заявление поступило через социальные сети от сотрудников пресс-службы регионального управления МВД РФ. Оперативники объяснили, что в сентябре 2015 года поступило заявление от местной жительницы о безызвестном исчезновении её сестры. На тот момент жертве было 29 лет. В результате долгих поисков она так и не была найдена, в связи с чем следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

В результате кропотливой работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет оперативники установили все обстоятельства произошедшего и при силовой поддержке Росгвардии задержали 59-летнего жителя Калининграда. пресс-служба МВД РФ

В момент совершения преступления тот проживал вместе с пропавшей девушкой. Сейчас мужчина подозревается по статье за особо тяжкое преступление по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Согласно предварительной информации, в полдень 27 сентября 2015 года фигурант расследования месте с сожительницей выехал на своём автомобиле в лес за грибами. А вечером в тот же день о в одиночестве вернулся домой. Мотивом же убийства и сокрытия тела, по версии полиции, является жилплощадь погибшей. Злоумышленник продал спустя некоторое время квартиру по генеральной доверенности, а денежные средства оставил себе. Сейчас мужчина отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа