Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

На молодого петербуржца напали четверо и похитили у него деньги и мобильный телефон.

Больше двух недель назад, 30 октября, у дома 10 по улице Капральского в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти было совершено разбойное нападение: четверо неизвестных мужчин совершили разбойное нападении на 21-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, который в частном порядке подрабатывал таксистом. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Неизвестные брызнули в лицо парню слезоточивым газом, а затем похитили у него 8 тыс. рублей и смартфон, после чего скрылись с места. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. У него изъяли баллон со слезоточивым газом.

Молодого человека арестовали. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, но за изготовление и использование поддельных документов. Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv