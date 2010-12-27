На Большой Монетной петербуржца ударили битой по голове и увезли за город

За его выкуп злоумышленники требовали 2 миллиона рублей.

Сотрудники Угрозыска Главка задержали двух мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека с целью получения денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемых задержали в воскресенье, 28 октября. По предварительным данным, двое мужчин 23 и 25 лет на улице Большая Монетная ударили 38-летнего мужчину битой по голове, после этого увезли в деревню Черноушево Волховского района. Там они держали пострадавшего в заложниках и требовали за его выкуп 2 миллиона рубей. Полицейским удалось освободить пострадавшего и госпитализировать.

Следственным отделом по городу Волхов СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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