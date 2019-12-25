Полицейские задержали мужчину, который подозревается изнасиловании девушки в маршрутке

По словам жертвы, водитель общественного транспорта надругался над ней прямо в салоне автомобиля.

В Петербурге стражи порядка задержали 49-летнего водителя маршрутного такси по подозрению в изнасиловании 29-летней пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По словам девушки, мужчина напал на нее прямо в салоне автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и провели оперативно-розыскные мероприятия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали 23-летнего петербуржца, который отправлял "интимки" школьнице.

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