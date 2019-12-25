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Стражи порядка задержали 23-летнего петербуржца, который отправлял "интимки" школьнице
Сегодня, 11:31
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Стражи порядка задержали 23-летнего петербуржца, который отправлял "интимки" школьнице

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Нюдсы от извращенца получала 9-летняя девочка.

В Петербурге полицейские задержал молодого человека, который через социальные сети отправлял несовершеннолетней девочке  фотографии обнаженного тела. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Об инциденте первым узнал 30-летний отец школьницы. Он обратился к стражам порядка после того, как увидел в телефоне дочери сообщения от незнакомца, который предлагал ребенку интимные отношения. В мессенджере, которым пользовалась девочка, он нашел и нюдсы неизвестного. 

Силовики задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний безработный петербуржец. Против него возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что неизвестный изнасиловал девочку в парадной на улице Маршала Новикова.

Фото: Pexels

Теги: безработный извращенец, мвд, нюдсы, педофил, полицейские
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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