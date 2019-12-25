Двое петербуржцев попали под уголовное дело за распространение наркотиков по городу и области

Мужчины заведовали даркнет-магазином и делали закладки с наркотиками.

Ранним утром 16 марта у дома №21 по Новоколомяжскому проспекту полиция задержала 40-летнего петербуржца. Правоохранители досмотрели его автомобиль, в котором нашли 24 свертка с неким порошкообразным веществом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, экспертиза выявила в двух свертках амфетамин и марихуану массой около 4 граммов, остальные свертки исследуют позже.

Вскоре полиция вышла на 25-летнего гражданина, который, как выяснилось, заведовал виртуальным магазином в даркнете. Молодой человек был и администратором, и оператором, и фасовщиком. Также установлено, что оба задержанных работали закладчиками наркотиков в этом и нескольких других интернет-магазинах.

Полиция установила и изъяла двадцать закладок в Приморском, Выборгском, Московском, Петроградском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. В одном из тайников было почти 25 граммов метамфетамина. Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Фото: Piter.TV, пресс-служба ГУ МВД