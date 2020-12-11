Полицейские задержали браконьеров, которые выловили свыше 20 тысяч креветок в Крыму

Мужчины установили сети-ловушки на озере Донузлав.

Полицейские задержали браконьеров, которые выловили свыше 20 тысяч креветок в самом глубоком озере Крыма. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница отметила, что уголовные дела возбуждены представителями управления полиции на транспорте по частям 1 и 3 статьи 256 УК РФ.

В результате незаконных действий подозреваемых государству причинен ущерб в размере свыше одного миллиона девятисот тысяч рублей. В отношении фигурантов избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Известно, что незаконной ловлей биоресурсов преступники занимались в акватории озера Донузлав. Обвинения предъявлены двум мужчинам. В их сетях-ловушках правоохранительные органы зафиксировали более 20 тысяч черноморских креветок. Злоумышленники ночью проникли на территорию местного порта, чтобы установить сети.

Четыре человека пострадали в ДТП с 16 автомобилями во Владивостоке.

Фото: МВД России