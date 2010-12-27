Петербургские магистры шутки ради хотели украсть картину из Эрмитажа

Они оставили предупреждающую запись в книге отзывов и предложений. Потом сказали, что просто хотели так пошутить.

Сотрудник Эрмитажа сообщил полицейским Центрального района о том, что неизвестные выложили в книгу отзывов и предложений запись о скором похищении картины. Как оказалось, это была шутка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник Эрмитажа заметил в книге отзывов и предложений необычную надпись, которая гласила о том, что в скором времени из музея будет похищена одна из картин. Сотрудники уголовного розыска Петербурга изучили данную надпись, проверили камеры наблюдения и нашли тех, кто оставил эту надпись.

Это были студенты магистратуры (две девушки и парень) в возрасте 24-26 лет. Надпись сделала одна из девушек ради шутки. Со всеми была проведена профилактическая беседа.

Фото: Piter.TV