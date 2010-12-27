В Петербург в 2018 году направляются полицейские-туристы

Туристическая полиция начнет работать в Петербурге с 2018 года

В 2018 году в Петербурге будет создана туристическая полиция. Об этом "Интерфаксу" сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

"В ноябре мы приняли государственную программу развития туризма с 2018 по 2023 год, и там туристическая полиция идет отдельной строкой. Сейчас мы ведем активное взаимодействие с министерством внутренних дел и с нашим региональным управлением, и у меня есть уверенность, что мы туристскую полицию создадим в том или ином виде", - заявил Мушкарев.

Можно отметить, что в период проведения ЧМ-2018 в Петербурге будут приниматься меры безопасности, точно такие же как и во время Кубка конфедерация летом.

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