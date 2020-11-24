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Полицейские раскрыли нападения на салоны сотовой связи в Петербурге шестилетней давности

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В общей сложности было похищено 7 млн рублей.

Правоохранители продолжают расследование нападений на салоны сотовой связи, которые произошли в Петербурге и Москве с 2014 по 2019 год. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Разбой". В отношении задержанных злоумышленников также возбуждены дела за бандитизм.

В январе 2020-го года сотрудники уголовного розыска совместно с СОБР Росгвардии задержали двоих подозреваемых на площади Александра Невского. Злоумышленники оказали активное сопротивление полиции, но их все же удалось задержать. Позднее в Москве был задержан еще один соучастник. 

Полицейские установили причастность фигурантов к 21 разбойному нападению на салоны сотовой связи в разных районах Петербурга. Общий ущерб составил 7 млн рублей. В одном из случаев деньги похитить не удалось, вместо них бандиты унесли с собой химическую ловушки, имитирующую денежные средства. 

Также злоумышленники могут быть причастны к разбою в салоне сотовой связи с Москве в 2015-м году. Подозреваемые находятся под стражей. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: разбой, салон сотовой связи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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