Полиция задержала подозреваемого в опрометчивом ограблении цветочного магазина

Злоумышленник попал в поле зрения камеры видео наблюдения, тем самым сразу же себя рассекретив.

8 апреля стало известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в ограблении цветочного магазина в Приморском районе.

Как сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошел поздно вечером 16 февраля. В полицию обратилась продавец магазина на Ланском шоссе, которая рассказала, что неизвестный под видом покупателя воспользовался моментом и, угрожая женщине ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы.

На кадрах видеозаписи можно заметить, что преступник дождался, когда продавец откроет кассу, чтобы его рассчитать. После этого он достал нож и начал требовать выручку. Как выяснилось, злоумышленника заинтересовали 2 150 рублей.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. Следователи проверяют его причастность к аналогичным ограблениям в Красносельском, Кировском, Московском и Невском районах города.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге водитель "Яндекс такси" заставил клиентку расплатиться натурой.

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