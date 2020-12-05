Полицейские проверили порядка 2,5 тысяч квартир в Московском районе Петербурга

В ходе рейда найдены три "резиновые" квартиры с мигрантами.

В минувший четверг, 3 декабря, петербургская полиция провела профилактический рейд в жилых домах Московского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, участковые проверяли, законно ли квартиры сдаются в аренду и легально ли в них живут люди.

В ходе рейда 70 полицейских проверили порядка 2,5 тысяч квартир в 99 жилых домах. Выявлено 90 сдаваемых под наем квартир, которые вызвали у проверяющих сомнения. Кроме того, три квартиры из числа сомнительных оказались "резиновыми" – в них массово проживали иностранцы, жилища располагались на улицах Заозёрной и Орджоникидзе и Витебском проспекте.

По окончанию рейда 13 мигрантов доставили в полицию, их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Еще девятерых привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а одного человека – за распитие алкоголя в общественном месте.

Ранее мы писали, что суд закрыл дело подростка, выстрелившего в голову мигранту в Полежаевском парке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД