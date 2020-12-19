Полицейские нашли две проблемные квартиры с иностранцами на Кушелевской дороге

Одно жилье оказалось "резиновым", во втором мигрантов фиктивно ставили на учет.

В минувший четверг, 17 декабря, полиция провела профилактический рейд в жилых домах Калининского района Петербурга. Как рассказали в ГУ МВД, в ходе еженедельной проверки участковые проверили законность сдаваемых в аренду квартир и легальность проживания в них жильцов.

Почти 70 участковых прошли по 3,1 тысяче квартир в 21 жилом доме, порядка 260 сдаваемых под наем квартир вызвали у полицейских сомнения. Одно из жилищ в доме №7 по Кушелевской дороге оказалось забито иностранцами, а в соседнем с "резиновой" квартирой доме обнаружилось жилье, в которое фиктивно ставили мигрантов на учет. Возбуждено уголовное дело, ведется соответствующее расследование.

Отмечается, что 18 иностранцев доставили в полицию за нарушение миграционного законодательства, а также мелкое хулиганство. Кроме того, во время рейда к одному из участковых обратилась местная жительница, рассказавшая об агрессивном мужчине в супермаркете на Кушелевской дороге. Размахивающего ножом хулигана также доставили в полицию.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД