Петербургский суд заблокировал два сайта по продаже липовых справок об отсутствии ковида

Также на порталах предлагали оформить заключения и результаты анализов.

Петродворцовый районный суд Петербурга поддержал административные иски прокурора Ломоносовского района Ленобласти по поводу блокировки нескольких сайтов. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, информацию на этих порталах признали запрещенной к распространению в России.

Как выяснилось, на сайтах vuzspravki.com и spb-spravkic.com свободно размещалась информация о продаже медсправок, результатов анализов и заключений для взрослых и детей для самых разных целей. Документы на порталах обещали изготавливать за один день и задним числом при необходимости, при этом заказчику не требовалось посещать лечебное учреждение, сдавать анализы или проходить осмотр у врачей. Кроме того, сайты предлагали купить справки об отсутствия коронавируса, не требуя соответствующего обследования и забора биоматериала.

Ранее мы сообщали, что Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV