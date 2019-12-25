Полицейские возбудили уголовное дело за крушение остановки в Красногвардейском районе

Досталось также и автобусу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после действий троих выходцев из Средней Азии. Мужчины ломали остановку общественного транспорта и передние двери автобуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленников задержали спустя полчаса после правонарушения у дома №2 по Хасанской улице. Один из мужчин находился в Петербурге без регистрации.

Напомним, утром 17-го ноября на остановке общественного транспорта на пересечении Индустриального проспекта и Хасанской улицы из "Хендэ" вышел человек. Он стал хвататься за стекла двери водителя автобуса, размахивать руками, дергать ручки. После этого водитель автобуса применил перцовый баллончик. Тогда из иномарки вышли два пассажира, которые сломали у остановки общественного транспорта деревянную доску сидения и начали бить переднюю дверь автобуса.

Фото: Piter.TV