Полицейские поймали любителей объезда по трамвайным путям на Маршала Казакова

Перед перекрестком стоял экипаж ГИБДД, который ждал нарушителей.

Утром во вторник, 16 марта, водителей, которые решились объехать пробку по выделенной трамвайной линии на улице Маршала Казакова поймал экипаж ГИБДД. Об этом сообщил "Мегаполис".

На участке перед проспектом Марашала Жукова движение было затруднено, поэтому там с самого утра стоял экипаж ГИБДД, который ловил нарушителей, выезжающих на трамвайные пути.

Сотрудник полиции подходил к медленно проезжающим автомобилистам и какое-то время с ними разговаривал.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте