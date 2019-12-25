  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские поймали любителей объезда по трамвайным путям на Маршала Казакова
Сегодня, 15:56
281
smirenny

Полицейские поймали любителей объезда по трамвайным путям на Маршала Казакова

0 0

Перед перекрестком стоял экипаж ГИБДД, который ждал нарушителей.

Утром во вторник, 16 марта, водителей, которые решились объехать пробку по выделенной трамвайной линии на улице Маршала Казакова поймал экипаж ГИБДД. Об этом сообщил "Мегаполис".

На участке перед проспектом Марашала Жукова движение было затруднено, поэтому там с самого утра стоял экипаж ГИБДД, который ловил нарушителей, выезжающих на трамвайные пути. 

Сотрудник полиции подходил к медленно проезжающим автомобилистам и какое-то время с ними разговаривал. 

Ранее мы писали, что прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: гибдд, задержание, объезд по трамвайным путям
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии