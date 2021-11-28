Полицейские поймали банду оружейников в Петербурге и области

Оперативники выяснили, что двое подозреваемых — продавец и безработный были неоднократно судимы.

Полицейские 24 августа задержали пятерых человек. Их подозревают в незаконном обороте орудия. Среди задержанных два петербуржца и три жителя области в возрасте от 36 до 55 лет, пишут "Невские новости".

В домах задержанных нашли гранаты, ударно-спусковые механизмы, стволы и затворы от винтовок, а также 40 патронов разных калибров в том числе с удлиненной гильзой. У одного из подозреваемых в доме хранились пистолеты, гранаты без взрывателя, артиллерийский снаряд, детали от миномета и пакет с порохом.

Находки отправили на экспертизу. После этого решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Меру пресечения подозреваемым не избирали. Оперативники выяснили, что двое подозреваемых — продавец и безработный были неоднократно судимы.

Фото: Piter.tv

