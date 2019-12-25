Мошенники продали 81-летней петербурженке газовый шланг за 5 тысяч рублей

В этот же день потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленники убедили пенсионерку заменить газовый шланг и взяли с нее около 5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

81-летняя жительница Красногвардейского района обратилась в полицию 11-го августа. По ее словам, днем того же дня неизвестные уговорили ее заменить газовый шланг. Они пришли к женщине в квартиру на улице Пионерстроя.

"По горячим следам" полицейские задержали подозреваемых 27 и 49 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "следователь" убедил пенсионерку перевести 5,5 млн на "безопасный счет".

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО