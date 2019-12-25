Полицейские нашли работающее в пандемию питейное заведение на Крестовском острове

Теперь пивной ресторан 90 суток не сможет принимать посетителей.

Полицейские пресекли работу пивного ресторана, расположившегося на Крестовском острове в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, заведение было открыто вопреки запретам городского правительства.

Как выяснилось, ресторан принимал посетителей и торговал напитками и продуктами питания 5 и 6 мая, пока другие кафе и бары оставались закрытыми из-за коронавируса. 40-летний владелец питейного заведения стал фигурантом двух административных дел, а ресторан теперь просидит без клиентов 90 суток. Кроме того, руководителю заведения придется выплатить крупный штраф.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге закрыли банный комплекс за работу в условиях коронавируса.

Фото: пресс-служба ГУ МВД