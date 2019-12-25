Полицейские добрались до "закладок" раньше потребителей на Васильевском острове

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Правоохранители обнаружили тайники с запрещенными веществами, которые спрятали злоумышленники на Васильевском острове, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 19-го октября задержали на улице Беринга 35-летнего неработающего гражданина. При личном досмотре у него обнаружили 9 свертков, обмотанных изолетной. Экспертиза показала, что внутри было наркотическое средство. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбудили уголовное дело.

В дальнейшем полицейские обнаружили 5 "закладок" по нескольким адресам на Васильевском острове. Они были спрятаны на газонах или в потайных местах во дворах жилых домов.

Подозреваемого задержали. Полиция продолжает устанавливать все факты противоправной деятельности мужчины, а также каналы поставки наркотиков.

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Фото: Piter.TV