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В Ленобласти полиция задержала злоумышленника, ударившего ножом мужчину
Сегодня, 9:47
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В Ленобласти полиция задержала злоумышленника, ударившего ножом мужчину

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Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 11 декабря, в 23:41 в полицию Выборгского района Ленобласти из больницу поступила телефонограмма, в которой сообщалось о ножевом ранении, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел у дома №12 по улице Кривоносова. Ночью 12 декабря полицейские оперативно задержали в совершении преступления ранее судимого 41-летнего злоумышленника, который во время ссоры напал на пострадавшего и нанес ему удар ножом.  

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, причинение тяжкого вреда здоровью, ударил ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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