В Ленобласти полиция задержала злоумышленника, ударившего ножом мужчину

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 11 декабря, в 23:41 в полицию Выборгского района Ленобласти из больницу поступила телефонограмма, в которой сообщалось о ножевом ранении, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел у дома №12 по улице Кривоносова. Ночью 12 декабря полицейские оперативно задержали в совершении преступления ранее судимого 41-летнего злоумышленника, который во время ссоры напал на пострадавшего и нанес ему удар ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: Piter.tv