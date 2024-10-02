В Петербурге вытащили из воды подростка, прыгнувшего с моста из-за аферистов

В Петербурге школьник прыгнул в воду с Яхтенного моста.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники патрульно-постовой службы спасли 13-летнего школьника, который прыгнул с Яхтенного моста в Финский залив. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам очевидца, мужчина, занимавшийся рыбалкой недалеко от моста, увидел, как подросток спрыгнул в воду, и немедленно обратился к дежурившим неподалёку полицейским.

Сотрудники ППС сразу направились к месту происшествия. Командир мобильного взвода старший лейтенант Виталий Кустовский, старший сержант Роман Шанков и прапорщик Антон Киселёв взяли лодку у одного из рыбаков и успели доплыть до тонущего подростка. Мальчика подняли на борт и доставили на берег. После спасения его усадили в служебный автомобиль, где он смог согреться до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, школьник решился на опасный поступок после того, как стал жертвой обмана со стороны мошенников и испугался наказания от родителей. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram/"Дорожный инспектор"