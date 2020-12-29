От действий злоумышленников пострадали минимум 10 человек.

Полицейские Омской области пресекли деятельность группы "черных риелторов". Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным правоохранительных органов, банда преступников заставляла жертв совершать кабальные сделки с жилыми помещениями.

Среди злоумышленников был мужчина, который ранее работал в агентстве по недвижимости. Он являлся организатором ОПГ. В состав банды также входили еще три человека. Они принуждали клиентов к продаже своих долей по заниженным ценам или обмену на аварийное или с большим количеством владельцев. В случае отказа от сделки преступники меняли замки, портили имущество и повреждали входные двери. Также им удалось выселять людей, ранее судимых, по отношению к которым применялись насилие и угрозы.

В отношении "черных риелторов" возбуждено уголовное дело по статье 179 УК РФ. По предварительным данным от действий преступников пострадали десять человек. Лидер группировки взят под стражу, еще один фигурант находится под домашним арестом, второй - отпущен под подписку о невыезде.

Задержан автомобилист, насмерть сбивший человека и уехавший с места ДТП.

Видео: МВД России