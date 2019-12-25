Против ОПГ возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.

Полицейские Москвы задержали участников группы подпольных банкиров. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница уточнила, что члены преступной организованной группировки (ОПГ) занимались нелегальной деятельностью в организации с оборотом в 1 млрд рублей, а извлеченный доход - свыше 100 млн рублей. Банковские операции проводились не только в столичном регионе, но и на Северном Кавказе. В частности, подозреваемые обналичивали денежные средства. При помощи счетов подконтрольных компаний они выводили из оборота средства физических и юридических лиц. Соучастники ОПГ получали за содействие комиссионное вознаграждение от 14% от суммы обналиченных денег.

Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский ФО. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

За незаконную деятельность в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. По адресам подозреваемых проведено не менее 10 обысков, а также в рабочих офисах фигурантов расследования. Изъяты электронные носители информации, документы, банковские карты, печати организаций. Оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья. В настоящее время они находятся под арестом.

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в производстве наркотиков.

Фото и видео: официальный сайт МВД России