Преступники устроили на дачном участке плантацию с наркосодержащими растениями.

В Волгоградской области задержаны подозреваемые в производстве наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель правоохранительной органов России Ирина Волк. на сайте МВД уточняется, что операция проведена сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом запрещенных веществ. Фигурантами уголовного дела стали двое человек. Они обвиняются в покушении на сбыт и изготовлении наркотиков в Южном федеральном округе (по части 2 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Для преступной деятельности подозреваемые арендовали земельный участок в Дубовском районе. Там в промышленных масштабах мужчины культивировали коноплю с высоким содержанием психоактивных элементов. На территории участка оперативники выявили свыше 3,5 тысяч кустов наркосодержащего растения, более 50 кг марихуаны и 31 кн частей конопли.

Почти 1 кг героина изъяла полиция у закладчиков в Краснодарском крае.

Фото: официальный сайт МВД России