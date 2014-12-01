Почти 1 кг героина изъяла полиция у закладчиков в Краснодарском крае

Наркотики были спрятаны в детскую игрушку.

Почти 1 кг героина изъяли полицейские у закладчиков в Краснодарском крае. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Пресс-служба региональной Госавтоинспекции уточнила, что инцидент зафиксирован на стационарном посту ДПС "Кущевский". Она располагается на границе с Ростовской областью.

Инспекторы ГИБДД остановили водителя "Мерседеса". Во время проверки документом 62-летний водитель заметно нервничал, поэтому было принято решение смотреть транспортное средство. В багажнике полицейские нашли детскую игрушку с пластиковой емкостью внутри. Там находились свертки с порошкообразным веществом бежевого цвета. Находка была отправлена на экспертизу. По ее результатом установлено, что вещество является наркотиком. Вес свертка составил 900 граммов.

В настоящее время 62-летний приезжий из Москвы и его 29-летний приятель (местный житель) задержаны. По предварительным данным, злоумышленник ипланировали сбывать запрещенное вещество в тайниках при помощи закладок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: официальный сайт МВД России