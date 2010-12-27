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В Московском районе мать оставила знакомой 11-месячного ребенка и пропала
Сегодня, 9:54
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nastya960

В Московском районе мать оставила знакомой 11-месячного ребенка и пропала

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Теперь ее разыскивает полиция.

Полицейские Московского района разыскивают мать, бросившую своего 11-месячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Московского района 17 июня обратилась некая гражданка, которая рассказала, что днем ранее ее знакомая оставила ей своего 11 месячного ребенка в квартире на 5-ом Предпортовом проезде и ушла. С тех пор она на связь не выходила.

Ребенок теперь находится в медицинском учреждении, полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее в Подмосковье мать бросила 2 годовалых детей в хостеле и скрылась.
Фото: pixabay 

Теги: 5-ый предпортовый проезд, дети, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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