В Московском районе мать оставила знакомой 11-месячного ребенка и пропала

Теперь ее разыскивает полиция.

Полицейские Московского района разыскивают мать, бросившую своего 11-месячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Московского района 17 июня обратилась некая гражданка, которая рассказала, что днем ранее ее знакомая оставила ей своего 11 месячного ребенка в квартире на 5-ом Предпортовом проезде и ушла. С тех пор она на связь не выходила.

Ребенок теперь находится в медицинском учреждении, полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее в Подмосковье мать бросила 2 годовалых детей в хостеле и скрылась.

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