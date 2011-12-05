Полицейские ЕАО с помощью беспилотника установили местонахождение дрейфующего на льдине мужчины

Его доставили на берег на лодке в ходе спасательной операции.

Полицейские Еврейской автономной области (ЕАО) с помощью беспилотника установили местонахождение дрейфующего на льдине мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе парка Биробиджана. По реке Бире на льдине дрейфовал человек. Сотрудники полиции отправились к предполагаемому месту происшествия. С помощью квадрокоптера они провели осмотр прибрежной зоны, после чего обнаружили мужчину на одном из островов.

Координаты местонахождения гражданина были оперативно переданы сотрудникам ГУ МЧС России по ЕАО. Его доставили на берег на лодке в ходе спасательной операции. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что в Магадане внедорожник Nissan уплыл от хозяина на льдине.

Видео: УМВД по Еврейской АО.