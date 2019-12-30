В Пушкине 14-летняя школьница полгода занималась групповым сексом

Правда открылась во время конфликта девочки с матерью.

В субботу, 18 января, в полицию Пушкинского района обратилась местная жительница, обеспокоенная ранним секс-просвещением дочери. Женщина заявила, что 14-летняя девочка неоднократно вступала в половую связь с двумя молодыми людьми 19 лет. Об этом пишет "Фонтанка".

Правда открылась во время семейной ссоры школьницы с матерью. Конфликт произошел после того, как женщина узнала, что субботний вечер ее дочка провела в мужской компании. Во время скандала девочка заявила, что уже полгода сознательно вступает в половую связь с двумя парнями и получает удовольствие от этого.

Одного из партнеров школьницы уже опросили и отпустили. Второго ждут для дачи показаний. Бумаги с допроса направят в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия". Положение молодых людей осложнило то, что они занимались групповым сексом с подростком, пусть и на добровольной основе. За это предусмотрено наказание от 12 до 20 лет.

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Фото: Piter.TV