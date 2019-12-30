В Минобороны показали полеты истребителей пятого поколения на видео.

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео. Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения. На кадрах заснята тренировка одиночного и группового пилотажа. Военные также показали отработку применения авиационных средств поражения. На завершающем этапе экипаж показал элементы ведения ближнего воздушного боя.

В военном ведомстве отметили, что пилоты ВКС полностью освоили новые самолеты. Они научились управлять боевыми машинами во всех режима полета. Их обучали на предельных режимах высот, при перегрузках и на разных скоростях.

Напомним, что Су-57 созданы для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Впервые эти российские самолеты поднялись в небо в 2010 году. Их преимуществами является высокая маневренность, при которой истребители способны выполнять сверхзвуковой полет, малая заметность, а также оборудование современным комплексом бортового оборудования.

Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+.

Видео и фото: YouTube/Минобороны

