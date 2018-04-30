Поле другое, а счёт все тот же: матч Зенита с ЦСКА завершился ничем

О том, как же сложится дальнейшая судьба питерской команды, выясняла наш корреспондент Александра Зинова.

Более 50 тысяч болельщиков в это воскресенье пришли посмотреть на битву за место в тройке лидеров Чемпионата РФПЛ. Но увы, желаемых голов фанаты так и не увидели— итоговый счёт матча 0:0.

Победа над москвичами сулила Зениту отличные перспективы на попадание в зону Лиги Чемпионов, а для ЦСКА было важно сохранить вторую позицию. Но, к сожалению, и в этот раз командам не удалось добыть хотя бы одно очко в заветную копилку.





И только Роберто Манчини улетел из Петербурга , как болельщики тут же взялись рекомендовать новую кандидатуру на пост главного тренера. Не забыли упомянуть и советский "Зенит" при Юрии Морозове и начало 2000-х годов, где наставником был Властимил Петржела.

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал итоги прошедшего матча:

Каждый, и они (ЦСКА), я думаю, тоже хотят выиграть, поэтому это такая приличная битва и сегодня, вы видели, что накал матча очень хороший был. И у них были моменты и у нас чуточку больше было, но, к сожалению, не смогли сыграть, чтобы болельщики порадовались, забить гол. Поэтому будем работать дальше

Фанаты "Зенита" высказали собственное мнение по поводу руководящего состава и тренера команды. Подробнее об этом смотрите в сюжете.

Фото и видео: Piter.tv