Россияне выбрали имя дальневосточному леопарду

Молодую самку назвали Тайгой.

Пользователи социальных сетей выбрали имя самке дальневосточного леопарда, которая живет в приморском национальном парке "Земля леопардов". Животное назвали Тайгой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Акцию по выбору имени запустили в сети в преддверии шестилетия нацпарка. Его отмечали в начале апреля. Россияне могли предложить любое имя для самки под номером Leo 61F. После этого можно было проголосовать за одно из пяти самых популярных предложений.

В результате пользователи соцсетей предложили более 600 вариантов. В финал вышли — Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда.

Голосование в соцсетях продолжалось неделю, за это время участие в нем приняло около 700 человек. Уже в первые дни имя Тайга вырвалось в лидеры, а к концу акции получило около 250 голосов – это в два раза больше количества, набранного каждым из других вариантов. С отрывом более чем в сто голосов второе место заняло имя "Весна". Пресс-служба нацпарка

Тайга — это молодая самка, живущая на юге "Земли леопарда". Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки. Сейчас ей около четырех-пяти лет. Она еще не рожала котят.

Фото и видео: национальный парк "Земля леопардов"