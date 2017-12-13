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Пользователи Tele2 смогут разговаривать в метро
Вчера, 22:20
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ProkVad
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Пользователи Tele2 смогут разговаривать в метро

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А также в метро будет доступна передача данных.

Оператор Tele2 планирует наладить голосовую связь и мобильный интернет в петербургском метро. Компания ведет переговоры с "МаксимаТелеком", которая запустила бесплатный Wi-Fi в поездах. Об этом рассказал директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Олег Телюков.

О сроках проекта и его техническое решение пока неизвестны. Компания рассматривает несколько вариантов обеспечения связи.

Пока тестируется только передача данных. А наша задача – дать абонентам еще и голосовую связь.

Заявил Телюков

Обеспечение связи в тоннелях – это имиджевый проект, пояснил гендиректор Tele2 Россия Сергей Эмдин.

Люди проводят в метро много времени, но трафик не очень большой, меньше, чем в спальном районе. Затраты не окупаются.

Рассказал глава компании

Теги: tele2 , метро , подземка , спб , теле2
Категории: Лента новостей Новости СПб

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