Пользователей соцсетей восхитили "нанотехнологии" Одинцовских коммунальщиков

В сети появилось забавное видео из Одинцова, в котором дорогу посыпают песком необычным способом.

Сегодня, 1 марта, социальные сети облетело видео, снятое очевидцем в Одинцово.

Видео опубликовано под названием "Сколковские нанотехнологии добрались до Одинцово". На опубликованных кадрах видео по дороге едет трактор с ковшом. В ковше сидят два мужчины и вручную разбрасывают песок по дороге. Под опубликованным видео пользователи с юмором и одобрением отнеслись к данному событию:

Ну хоть так :) оптимизация процесса!

Можно сказать - ворвались!

Лучше так чем никак))) работают же и результат есть...а уж как они делают, чтобы было не скользко это уже второй вопрос

Главное делают и есть процесс выполнения ....все остальное не волнует

Бодрые ребята! Наверно - зарплату во время платят...

Видео: ВК,Типичное Одинцово