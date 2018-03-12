Покушение на убийство петербурженки на Площади Восстания попало на видео

Нападавший находится в розыске.

Днем 8 февраля 2018 года около станции метро "Площадь Восстания" молодой человек на глазах прохожих вонзил своей знакомой в горло нож, а затем скрылся с места преступления. Петербурженку от смерти спас прохожий, который смог пережать пострадавшей артерию.

Следственный комитет Санкт-Петербурга установил личность злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец Республики Казахстан Александр Юрьевич Махметов. Ранее было установлено, что в ходе ссоры в центре города, злоумышленник нанес 18-летней петербурженки ножевое ранение в шею. Прохожие попытались поймать парня, но он убежал, бросившись через дорогу на красный свет.

Потерпевшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент она находится в состоянии медикаментозной комы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Молодой человек находится в розыске.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что очевидцы рассказали из-за чего мужчина ударил ножом девушку на Восстания.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации