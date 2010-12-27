Очевидцы рассказали из-за чего мужчина ударил ножом девушку на Восстания

Пострадавшая была знакома со своим обидчиком.

8 февраля, примерно в час дня, очевидцы сообщили, что около станции метро "Площадь Восстания" неизвестный нанес девушке удар ножом в шею, а затем скрылся с места происшествия.

По информации 78.ru, около метро стояла пара молодых людей. Девушка была чем-то расстроена. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в результате которого парень воткнул девушке в горло нож. После этого он убежал. За ним погнался один из прохожих, но злоумышленник побежал через дорогу на красный свет по Лиговскому проспекту. Догнать его не удалось.

Также известно, что нож остался у девушки в горле. Мужчина, проходящий мимо, смог вовремя оказать пострадавшей помощь. Скорая приехала через 15-20 минут и забрала девушку в Мариинскую больницу.

В ГУ МВД сообщили, что по факту случившегося ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург