В салонах оператора появились дизайнерские корнеры от российского трендсеттера.

Художник-каллиграфист Покрас Лампас стал автором дизайна для "Мегафона" – в рамках ритейл-коллаборации в салонах оператора теперь можно увидеть дизайнерский корнер от трендсеттера, а новые абоненты тарифной линейки "#БезПереплат" получат один из лимитированных чехлов для iPhone с необычным дизайном. Об этом 22 декабря Piter.tv рассказала пресс-служба мобильного оператора.

Корнеры с новой коллекцией чехлов появились в трех салонах связи "МегаФона" в Петербурге – на Лиговском проспекте, д. 43-45, на набережной канала Грибоедова, 18-20 и Каменноостровском проспекте, 4. Новые корнеры, визуально оформленные в стилистике художника – это раритетные предметы мебели, которые привели в порядок местные реставраторы.

Чехлы для большинства моделей iPhone (от 7 и XR до новой модели 12) с дизайном от Покраса Лампаса можно получить в подарок при подключении или переходе на тарифы МегаФона "Максимум", "VIP" и "Премиум" тарифной линейки #БезПереплат и пополнении счета телефона на 1,5 тысячи рублей. Дизайн чехлов выполнен в двух вариантах в гамме из черного, зеленого и фиолетовых цветов. На силиконовом чехле есть принт, который нанесен методом УФ-печати в несколько слоев, что создает эффект 3D-рисунка.

Директор кластера Санкт-Петербурга и Ленинградкой области "МегаФона" Наталья Осипова напомнила, что персонализация является одним из важнейших трендов для клиентов оператора – это заметно и в тарифах, и в аксессуарах.

Количество чехлов ограничено, поэтому я уверена: те, кто ценит индивидуальность, с удовольствием воспользуются предложенной МегаФоном возможностью – рассказала Наталья Юсипова.

Проект призван поддержать локальное производство и творцов. В его рамках я с командой собирал старую мебель по всему Петербургу, восстанавливал и расписывал – пишет Покрас у себя в блоге.

Ранее мы сообщали о том, что подводную волоконно-оптическую линию связи, которая соединит Европу и Азию, могут начать использовать в коммерческих целях уже в 2023-м году. Проект "Arctic Connect" реализуется компанией "Мегафон" и финским оператором "Cinia Oy".

Фото: предоставлены пресс-службой компании "МегаФон"