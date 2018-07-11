Покрас Лампас устроил в ДЛТ красочный перфоманс

3 часа художник рисовал на большом тканевом полотне, растянутом на 2 этаже.

13 февраля в ДЛТ прошел перфоманс художника-каллиграфа Покраса Лампаса. 3 часа художник рисовал на большом тканевом полотне, растянутом на 2 этаже.

Название перфоманса – "Когда искусство объединяется с модой?" Покрас Лампас попытался ответить на этот вопрос в своей работе.

Мы давно друг друга кушали на тему того, что нужно сделать какое - то актовое событие, и при этом я отслеживаю моду, и все больше замечаю, что присутствует все больше хенд-мейда, работы с красками, тканям. И мне кажется, что мы когда видим эти объекты, воспринимаем их без бэкграунда, и без того, как это создано. И моя задача – показать вам максимально близкий и честный и максимально живой творческий процесс. Покрас Лампас, художник-каллиграф.

В работе Покрас Лампас использовал акриловые и типографские краски. В начале перфоманса художник нанес на полотно краску для выправки денима. Благодаря этому приёму на ткани через несколько часов проявиться другой цвет.

Из разрисованной ткани создадут лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров. Ее будут продавать только в Санкт-Петербурге.

Видео и фото: Piter.TV