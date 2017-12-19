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Поклонники Бузовой были в ужасе от ее нелепого наряда и вульгарного танца

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Ольга Бузова появилась на сцене в сапогах до талии с отвисающими "ушами".

Ольга Бузова расстроила даже своих поклонников своим нелепым нарядом на выступлении.

Певица вышла для исполнения новой песни в черных шортах, топе и распашной белой блузке. Все бы ничего, но "венцом" нового образа стали совершенно нелепые розовые сапоги из непонятного материала, верх которых заканчивается у талии. Во время танца "уши" сапог развивались, отваливались и мешали самой певице.

Поклонники раскритиковали образ своего кумира:

О боги, ну и сапоги

Оля, всё клёво, но сапоги дай в глаз костюмеру

Вот бревно еще и эти сапоги скороходы

Людей смешит конкретно ей бы в уральские пельмени

Сапоги ужас смешно выглядит

Ну это ужасная песня , что так радуется ? А обувь кошмар

ещё и без вкуса..оля-уже деградация...

 

Может Оля тебе стилиста ???? Чтоб гардероб правильный подобрал

(орфография и пунктуация сохранены)

Довершал сей образ совершенно неэстетичный танец, как самой исполнительницы, так и ее подтанцовки. Но самой Бузовой, по всей видимости, все нравится. 

Видео: Instagram/buzova86

 
Теги: новости шоу бузова , ольга бузова , шоу бизнес
Категории: Новости России Лента новостей Музыка

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