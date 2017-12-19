Поклонники Бузовой были в ужасе от ее нелепого наряда и вульгарного танца

Ольга Бузова расстроила даже своих поклонников своим нелепым нарядом на выступлении.
Певица вышла для исполнения новой песни в черных шортах, топе и распашной белой блузке. Все бы ничего, но "венцом" нового образа стали совершенно нелепые розовые сапоги из непонятного материала, верх которых заканчивается у талии. Во время танца "уши" сапог развивались, отваливались и мешали самой певице.
Поклонники раскритиковали образ своего кумира:
О боги, ну и сапоги
Оля, всё клёво, но сапоги дай в глаз костюмеру
Вот бревно еще и эти сапоги скороходы
Людей смешит конкретно ей бы в уральские пельмени
Сапоги ужас смешно выглядит
Ну это ужасная песня , что так радуется ? А обувь кошмар
ещё и без вкуса..оля-уже деградация...
Может Оля тебе стилиста ???? Чтоб гардероб правильный подобрал
(орфография и пунктуация сохранены)
Довершал сей образ совершенно неэстетичный танец, как самой исполнительницы, так и ее подтанцовки. Но самой Бузовой, по всей видимости, все нравится.
Видео: Instagram/buzova86