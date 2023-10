Показан геймплейный трейлер экшена по мотивам аниме "Грендайзер"

Игра выйдет в свет с 14 ноября.

Студия ENDROAD и издательство Microids опубликовали в социальных сетях геймплейный трейлер экшена UFO Robot Grendizer — The Feast of the Wolves. В ролике авторы продемонстрировали пользователям огромное количество стилизованных сражений крупных боевых мехов. Игроки должны будут встать на сторону Добра и попытаться защитить планету от Сил Зла. В этом задании им будет помогать робот Грендайзер. Создатели позиционируют свой проект как приключенческую компьютерную игру, основанную на легендарном сериале. Создателем вселенной является Го Нагаи.

Напомним, что аниме "Грендайзер" транслировалось по японскому телевидению в период с 1975 по 1977 год. Шоу, основанное на манге, выдержало 74 эпизода. Игра по одноименному аниме появится на всех актуальных платформах, включая консоль Switch, с 14 ноября.

Фото и видео: YouTube / GameTrailers