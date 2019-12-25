Пойти на экскурсии по Петербургу горожане и туристы смогут онлайн

На официальном туристском портале города появился целый раздел с онлайн-мероприятиями.

Петербуржцы и туристы, не попавшие в город из-за пандемии коронавируса, смогут пойти на экскурсии и ряд мероприятий в онлайн-формате. На официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru открылся новый раздел, где собраны все доступные дистанционные путешествия по городу. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму.

Во время самоизоляции можно пройтись по Эрмитажу, Кунсткамере, Царскому селу и другим знаменитым музеям, посмотреть спектакли Мариинского и Александринского театра или послушать лекции университетов и домов культуры. Авторским и тематическим экскурсиям тоже дали вторую жизнь – посетить их также можно онлайн.

Кроме того, на портале добавили свежую информацию для тех, кто планирует посетить город после окончания пандемии: достопримечательности, гостиницы, кафе, авторские маршруты, мероприятия, привязанные к определенной дате.

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Фото: рixabay