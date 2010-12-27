Петербургский центр занятости назвал самые невостребованные профессии в городе

Лидерами списка стали экономисты и правленцы.

В Петербурге сложнее всего устроиться на работу управленцам и экономистам. Второе место по сложности - юристам и педагогам. Такие сведения передает Центр занятости населения.

По данным специалистов, с начала 2019 года к ним поступило около пяти тысяч заявлений. Местные жители пытаются оформить статус безработного. При этом, они имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Почти треть клиентов службы занятости заканчивали учебные заведения по направлению "экономика и управление", причём для 87% этой категории проводником в профессию стала высшая школа объясняют в городской Центре занятости

Стоит отметить, что меньше всего проблем с трудоустройством возникает у тех, кто обучался техническим профессиям. Интерес работодателей вызывают инженеры, теплоэнергетики, химики, биологи и техники.

Фото: Piter.tv