На юге Москвы нашли похожий на гранату предмет

На место выехала следственная группа.

В понедельник, 6 марта, на ручке подъезда одного из жилых домов по улице Знаменские Садки на юге Москвы был обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь источник в экстренных службах.

Сигнал об обнаружении подозрительного предмета поступил в 9:28. На место происшествия выехала следственная группа и сапёры.

Как удалось установить, граната была страйкбольной: внутри находилась чека с краской. Сейчас правоохранители выясняют, кто ответственен за её появление у жилого дома.

Ранее мы сообщили о том, что плачущего младенца оставили в иномарке на севере Москвы.

Фото: Piter.TV